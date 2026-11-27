Daños ocasionados por el paso del tiempo, las fuertes lluvias y las crecidas de los ríos terminaron por afectar gravemente al puente que conecta a las comunidades de la zona alta de Tapachula con poblados de Huehuetán.

El paso representa una importante vía de comunicación y ante el riego que implica, habitantes decidieron clausurarlo.

Refieren que la vieja estructura está a punto de colapsar y de no acatar la medida, algún carro, motocicleta o persona podría caer junto con el puente, por lo que para prevenir algún riesgo, colocaron piedras y palos como medida de advertencia.

Habitante

En entrevista, Jorge Hernández, habitante de la zona, dio a conocer que el puente vehicular presenta daños estructurales severos, debido a su antigüedad y los daños acumulados por las crecidas de los ríos en cada temporada de lluvias.

“Cada creciente ha ido socavando, agrietando y debilitando la estructura, por lo que ya no aguanta el peso de un vehículo y seguir cruzando por ahí, es jugarse la vida”, refiere.

Señaló que esta conexión no solo comunica a San José Reforma con Huehuetán, sino sirve como ruta de evacuación para más de 10 mil habitantes de las comunidad de El Edén, Zaragoza, Independencia, entre otras.

“En caso de una creciente, de un deslave o de una emergencia en la zona alta, este es el camino por el que tenemos que salir y sí el puente colapsa, quedamos incomunicados y sin vía de escape”, abundó.

Ante la falta de una intervención oficial, fueron los mismos comuneros quienes actuaron; sin embargo, informaron que ya acudieron autoridades de Huehuetán, quienes se comprometieron a abrir una vía alterna.