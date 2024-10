Comuneros de Pantelhó agreden a periodista

Patricia Espinosa Méndez, reportera de El Heraldo de México en Chiapas, fue víctima de agresiones por parte de manifestantes provenientes de Pantelhó, que sostienen un plantón desde hace tres días en el parque central de la capital chiapaneca.

En entrevista, la periodista comentó que luego de tomar fotografías generales del parque central fue obligada a borrarlas, pues los manifestantes la rodearon y amenazaron con golpearla si no accedía; ella se había negado a entregar su cámara, dispositivos móviles y otras herramientas de trabajo.

“Salí de un evento en el Congreso del Estado y me dirigí a mi coche, que estaba estacionado sobre la calle Central, entre la avenida Central y la 1ª Norte. Al ver el bloqueo en la avenida Central, tomé tres fotos y entonces estas personas comenzaron a gritar y me persiguieron hasta mi coche. Alcancé a subirme y aventé mis teléfonos debajo del asiento, pero me jalaron de la correa de mi cámara”, sostuvo.

Espinosa Méndez agregó que, al ver cómo los sujetos con machetes en mano rodeaban su vehículo, sintió mucho temor y, tras negociar con sus agresores, se vio obligada a borrar las fotos que había tomado.

“No les entregué mis celulares porque son mi herramienta de trabajo, y tampoco accedí a bajarme del carro, porque estaban muy agresivos. Sin embargo, me hicieron borrar las fotos y ellos sí me tomaron fotos y videos. Después de algunos minutos me dejaron ir”, expuso.

Lamenta la situación

La periodista lamentó este tipo de situaciones y señaló: “Salí del Congreso del Estado, que está resguardado por elementos policiales estatales y municipales. A una cuadra y media dejé mi coche. Todo ocurrió frente al Palacio de Gobierno, sobre la calle Central. Si esto pasa aquí, no me puedo imaginar cómo será en el resto del estado”, sentenció.