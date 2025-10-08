Comuneros inician siembra de café de altura

En una nueva apuesta, comuneros de Berriozábal retomaron su ancestral vocación productora de café y aprovechando condiciones geográficas y climáticas iniciaron un proyecto para sembrar el grano ordinario y de altura, en la zona Metropolitana de Chiapas.

De momento unas 35 mil hectáreas fueron intervenidas para sembrar el aromático, principalmente con condiciones orgánicas de altura, informó el alcalde del municipio, Jorge Acero, quien explicó que el proyecto busca retomar la vocación de siembra con plantas de 900 a mil metros de altura.

Dijo que el principal reto que señaló un diagnóstico rural, es abatir la baja productividad por falta de tecnología, financiamiento y agua, además de las plagas continuas que generan más pérdidas que ganancias.

Por ello se ha iniciado un proyecto con los productores que está siendo cuidado y tecnificado; destacó la importancia de crear una red de viveros para impulsar la economía de los productores que en coordinación con las autoridades buscan potenciar la siembra y cultivo del café.

Apoyo a productores

Reiteró que con estos viveros los productores podrán acceder a plántulas de alta calidad y capacitaciones sobre técnicas de cultivo, con el objetivo de producir más de 80 mil plantas de café en un lapso de dos a tres años.

Actualmente con el apoyo de productores y un empresario de la zona se instaló el primer Vivero Municipal, que beneficiará a más de 100 productores locales.

Se espera que las cosechas provean autosustentabilidad del consumo a Berriozábal y posteriormente se abran al mercado nacional e internacional.