Comunicador diocesano asiste a encuentro

El coordinador de Comunicación de la zona centro de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y subdirector de Radio Tepeyac, Felipe de Jesús Pérez, participa en el Encuentro Nacional de Radios Católicas en México, que se realiza en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El encuentro que tiene como lema: “Una solo misión, muchas voces”, y es un llamado a vivir la comunicación desde la cercanía y la esperanza; reúne a comunicadores, productores y responsables de emisoras diocesanas de México y América Latina.

La diócesis de San Cristóbal de Las Casas informó que el Encuentro Nacional de Radios Católicas en México se realiza esta semana, que la inauguración estuvo encabezada por monseñor Héctor López Alvarado, presidente de la Comisión Episcopal para pastoral de la comunicación, junto con monseñor Daniel Francisco Blanco.

Amplia participación

En la ceremonia se dio la bienvenida a cerca de 40 participantes provenientes de distintas regiones, entre ellas Monterrey, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Ciudad de México, así como representantes de iniciativas radiofónicas en Estados Unidos.

Durante la jornada inaugural, monseñor Daniel Francisco Blanco, obispo auxiliar de San José de Costa Rica y coordinador del Consejo del Centro para la Comunicación del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), subrayó que “la radio sigue siendo un medio privilegiado para acompañar a las comunidades, especialmente donde otros canales no logran llegar con la misma profundidad”.