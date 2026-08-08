Comunicadores de México se reúnen en San Cristóbal

Dirigentes y consejeros de las principales organizaciones de comunicadores de México, se encuentran desde este viernes en San Cristóbal de Las Casas sesionando. Estarán los días 7 y 8 de agosto.

En el encuentro participa la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, Rosalinda Buaún Sánchez; el presidente honorario vitalicio de Fapermex, Teodoro Rentería Arróyave; así como integrantes del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex).

La Unión de Periódicos, Revistas Impresas y Medios Digitales del Estado de Chiapas (UPRICH) dio la bienvenida a las delegaciones nacionales, con un recorrido por algunos de los espacios históricos y turísticos más representativos de San Cristóbal.

Actividades

Como parte de las actividades previas a los trabajos institucionales, los visitantes conocieron diversas zonas de la ciudad y realizaron una visita a la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde fueron recibidos por el secretario Académico, Juan de Dios Aréchiga Vizcarra.

Los participantes en el encuentro nacional estuvieron trabajando desde la tarde de este viernes en el Centro Cultural del Carmen de San Cristóbal.

La asamblea principal está programada para este sábado, en donde los asistentes tomarán importantes acuerdos para beneficio de las organizaciones de comunicadores de México.