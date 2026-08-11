Comunidad de Cancuc con 17 casos de paludismo

La comunidad de El Pozo, perteneciente al municipio de San Juan Cancuc, concentra 17 de los 24 contagios por paludismo confirmados en todo el país.

Miguel Valdés Galán, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Chiapas, explicó que el foco de transmisión autóctona está perfectamente delimitado en esa localidad.

Ante esta situación, personal del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) ya se coordina con la Jurisdicción Sanitaria II para desactivar el punto que, según el funcionario, “está retroalimentando la cadena de transmisión”.

El plan de emergencia, que contempla un horizonte de tres a cuatro meses, no busca la erradicación total del padecimiento —endémico en las zonas cálidas y tropicales de la entidad—, sino la interrupción definitiva del contagio activo en esa zona crítica. Para lograrlo, las brigadas desplegadas en el terreno están realizando búsquedas casa por casa de personas con síntomas febriles, a quienes se les aplica la prueba de gota gruesa para confirmar o descartar la presencia del parásito.

Una vez que se detecta un positivo, los equipos sanitarios activan un cerco epidemiológico inmediato. Esta medida incluye el suministro de tratamientos preventivos a los vecinos del área afectada, así como un riguroso seguimiento clínico para evitar la propagación del mosquito vector.