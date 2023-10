Comunidad de maestros es partícipe de la FIL

Durante el segundo día de actividades de la X Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas (FIL Unach) 2023, el escritor José Emiliano Rodríguez Álvarez presentó su libro “Se solicita docente que quiera ser…persona”, junto al rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa, en las instalaciones de la Librería del Fondo de Cultura Económica “José Emilio Pacheco”.

En su intervención, el rector compartió que dicho documento es producto de la experiencia docente, pero no desde el tema de la intelectualidad sino de la experiencia dentro de las escuelas. Asimismo, aseguró que este libro nos plantea una reflexión muy profunda, más allá de lo que debe ser solamente un profesor y las clases.

Rodríguez Álvarez explicó que durante sus años al frente de grupos ha notado una gran distancia entre los docentes y sus alumnos, por lo que desde su punto de vista se crea una desigualdad entre ambos, que para beneficio del acto educativo debe vencerse a través de una nueva perspectiva del docente y, por qué no, del alumno.

“Este es un asunto de estarse construyendo, quien no reconoce esta necesidad no puede avanzar, tomando una dimensión que entiende que no se tiene todo el conocimiento, reconociéndose con los alumnos como iguales, sabiendo entender que cada uno podemos aprender del otro, pero siempre actuando como guía”, apuntó.

Finalmente, aseveró que más allá de lo que se enseña, lo que le queda al estudiante es cómo son los docentes como persona, desde el vestido, cómo se habla, cómo los tratan, y eso logra ser más que el solo conocimiento.