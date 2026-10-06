Comunidad incel se expande en México

El ataque de dos jóvenes a una escuela de Torreón, Coahuila, que dejó a una persona fallecida, muestra que presuntamente la ideología “incel” ha comenzado a extenderse en México, lo que estaría siendo la causa de este tipo de hechos en planteles escolares del país en el último año.

El término “incel” proviene del ingles y hace referencia a personas célibes involuntarias. El término se originó en Canadá y se ha extendido a los Estados Unidos. De acuerdo con la psicóloga clínica, Leticia Pérez de la Cruz, se basa en ideas machistas o misóginas contra las mujeres.

Problemáticas

Son comunidades enmarcadas en el rechazo afectivo-sexual, generalmente son adolescentes y jóvenes, hombres, que no han tenido sexo o que no los eligen para ser pareja, porque se autoperciben inferiores y poco atractivos fisicamente.

Dijo que estos hombres se plantean la idea de que las mujeres buscan una serie de cualidades muy específicamente, ligadas a estereotipos, y por eso no los eligen, desarrollando con eso resentimiento hacia ellas, sobre todo cuando una en específico los rechaza.

Estas comunidades crean plataformas en internet y así la ideología se ha extendido a más ciudades, siendo la mayoría adolescentes los que adoptan las ideas rápidamente, ya que a su edad todos buscan el sentimiento de pertenencia.

Entorno

Esto tiene que ver con la crianza familiar, con la presencia de adultos responsables, ya que las negligencias de los padres tienen mucho que ver, es decir, si generan un entorno negativo, con críticas, burlas, con cero atención, supervisión y comunicación, buscarán personas que piensen igual, incluso si son violentos, porque los adolescentes son manipulables.

Sumado a esto también tiene que ver el contenido que consumen en redes sociales, “hoy día hay muchos creadores de contenido que difunden ideas sobre las mujeres, de lo que buscan en un hombre, de quienes no tienen oportunidad, que pueden ser malinterpretadas por un adolescente”.

Según estudios, algunos hombres con la ideología “incel” se identifican con rasgos de soledad, de sensibilidad al rechazo, dificultades de salud mental; “si bien hay personas que manifiestan este tipo de rasgos, no quiere decir que tendrán tendencias violentas, se deben hacer varias pruebas”, expresó.