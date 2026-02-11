Comunidades de la sierra se unen por la seguridad

Habitantes de la zona alta de Tapachula, Motozintla y Cacahoatán, solicitaron al gobierno federal y del estado, fortalecer la vigilancia en esa región para evitar la presencia de grupos delictivos.

Decenas de ellos se reunieron en el crucero de la comunidad Chespal Viejo, en donde tras una asamblea decidieron iniciar con revisiones de vehículos particulares y del transporte público, así como motocicletas, para verificar que no llevaran armas o drogas.

Y es que advirtieron que no quieren que ingresen grupos delictivos, por lo que también pidieron que se instale una base del Ejército mexicano cuyos elementos realicen vigilancia y patrullajes constantes.

Labores de vigilancia

Explicaron que las comunidades de los tres municipios se han unido para pedir la intervención de los tres órdenes de gobierno, pero mientras tanto ellos han decidido integrar comisiones para realizar las labores de vigilancia, aplicando los usos y costumbres.

Con toletes en mano, los campesinos e indígenas de la etnia mam, efectuaron las revisiones, sin que se hayan registrado problemas, aunque tampoco se reportan personas detenidas o armas y drogas decomisadas.

Indicaron que las acciones continuarán efectuándose en esa y otras comunidades, ya que se trata de garantizar las condiciones de seguridad para todos los habitantes de las localidades vecinas de los tres municipios.