Comunidades de la zona cafetalera están incomunicadas

El colapso del puente entre Tapachula y el ejido El Edén en la zona cafetalera de la Perla del Soconusco tiene incomunicadas a cerca de 100 comunidades de la zona media y alta del citado municipio.

Los habitantes de las comunidades han buscado alternativas para llegar a Tapachula o Huehuetán, sin embargo, la vía esta afectada debido al desplome de un puente que comunica la cabecera municipal hacia fracción El Retiro-Manacal entre otras comunidades.

El secretario de Protección Civil, Luis Demetrio Martínez, dio a conocer que debido a otras afectaciones se han desplegado brigadas para la liberación de caminos en varios puntos de la zona alta, a fin de permitir el paso de vehículos y personas.

Compartió que se han identificado múltiples deslizamientos de ladera, mismos que serán atendidos en las próximas horas para garantizar la seguridad y movilidad de las familias, quienes se encuentran parcialmente incomunicadas.

“Con maquinaria pesada se trabaja de manera continua para restablecer la vialidad en los puntos afectados y esperamos que en las próximas horas podamos liberar por completo los caminos”, abundó.

Por su parte, Néstor López, habitante del ejido 5 de Mayo, afirmó que el desplome del puente sobre la Ruta del Café ha generado repercusiones para los habitantes, quienes han tenido que buscar rutas alternas para acudir a la compra de víveres.

Indicó que para llegar a Tapachula están usando la vía San José Reforma-Huehuetán, sin embargo, el recorrido es por más de dos horas y el pasaje ha aumentado, lo que afecta a las familias.