Comunidades de Siltepec y Bellavista están inundadas

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días provocaron la crecida de dos ríos que posteriormente se salieron de su cauce generando afectaciones en al menos nueve comunidades de los municipios de Siltepec y Bellavista.

Afectado

Eduardo Gálvez habló sobre la crecida repentina del río Tachinula en el municipio de Siltepec, lo que ha puesto en alerta a las comunidades cercanas, especialmente al ejido Malpaso, ya que el río se desbordó y arrastró un puente.

Precisó que entre las comunidades más dañadas están barrio San Francisco y ejido Mal Paso, donde se han registrado pérdidas de terrenos, cultivos, animales y viviendas; además, el puente que conecta algunas rutas quedó dañado, lo que ha complicado la comunicación entre localidades.

Indicó que en el municipio de Bellavista también hay daños ante las fuertes lluvias, ya que el río alcanzó un puente, bloqueando el paso de vehículos.

“La zona se encuentra sin energía eléctrica debido a las fuertes lluvias, las comunidades afectadas son Emiliano Zapata, Naranjo, La Noria, La Hacienda, La Pinadita, Platanar y Caballo Blanco”, abundó.

Urgió a las autoridades de Protección Civil a que atiendan a las familias afectadas y evaluar los daños, así como enviar ayuda humanitaria, ya que se encuentran incomunicadas.