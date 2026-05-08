Comunidades hacen gestión del agua

El acceso al agua segura en muchas comunidades rurales de Chiapas depende del trabajo cotidiano de comités, patronatos y personas que operan sistemas, resuelven fallas y sostienen responsabilidades comunitarias con recursos limitados.

Ese trabajo suele realizarse con poco apoyo técnico, recursos limitados, responsabilidades voluntarias, reglas institucionales poco claras y dificultades para avanzar por cuenta propia en el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

La comunidad de Chixtontic, municipio de Tenejapa, forma parte de esa realidad. Recientemente, miembros de la organización civil Cántaro Azul acompañó una actividad con integrantes del Comité de Agua Saliente para documentar su experiencia en el monitoreo de calidad del agua, la operación del kiosko de agua segura y la distribución de garrafones.

Durante la jornada, el comité participó en el registro audiovisual del proceso de toma de muestras para análisis bacteriológico. Este registro servirá como apoyo para el comité entrante y podrá compartirse con otras comunidades que enfrentan retos similares.

Proyectos

Cántaro Azul mantiene un vínculo con esta comunidad desde hace aproximadamente diez años, con distintos momentos e intensidades de acompañamiento.

En ese periodo se implementó un sistema de agua segura, se fortalecieron capacidades para su operación y mantenimiento, y se apoyó la gestión de una moto repartidora para facilitar la distribución dentro de la comunidad.