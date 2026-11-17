En las comunidades indígenas el acceso a servicios básicos como el agua sigue siendo una problemática no resuelta, así lo expuso Sabino Pérez Gómez, secretario de la Asociación de Patronatos de Agua del Municipio de Chenalhó (Apamch), quien indicó que en las localidades padecen problemas de salud causado, en muchas ocasiones, por la falta del vital líquido.

En entrevista, Sabino Pérez indicó que en Chenalhó la sequía golpeó durante aproximadamente cuatro meses, en los que tanto los manantiales como los pozos de agua estuvieron a punto de secarse. Aunque las lluvias recientes, dijo, han mejorado la situación.

Recurso para obras

La Apamch, que concentra a 32 comunidades de Chenalhó, también forma parte de la Red Defensora del Agua de Chiapas (Redach), con el cual, junto a la asociación Cántaro Azul han acompañado la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam).

Sabino Pérez detalló que han sido cinco los municipios que han priorizado obras relacionadas a la infraestructura hídrica, mismos que, gracias a otra organizaciones no gubernamentales, han recibido un apoyo de cien mil pesos en materiales.

Este año, agregó, se ha sumado una comunidad más para realizar obras que mejoren el acceso del agua. Sabino Pérez también subrayó el papel que las mujeres han tomado en este proceso.