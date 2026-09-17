Comunidades no deben reducirse a objetos de estudio

“Las comunidades que estamos defendiendo la madre naturaleza no queremos ser sujetos de estudio, queremos ser personas con derechos”, fue el reclamo a la academia y tribunales por parte de la vocera del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón, Pascuala Vázquez Aguilar, en la mesa de diálogo “Alianza de Saberes” que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México.

“A veces van universitarios solo para hacer la tesis, para estudiarnos y luego ya no abonan para la lucha por la defensa de la madre tierra”, acotó la integrante del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite).

Sostuvo que las autoridades ignoran las advertencias de los pueblos indígenas y los descalifican bajo etiquetas como “anticapitalistas” o “antidesarrollo” por defender su entorno.

“La justicia está de cabeza, le decimos a las autoridades que nos volteen a ver, pero no nos hacen caso o nos tachan de anticapitalistas, lo que estamos protegiendo es la casa común”.

Cosmos

La defensora explicó que desde la visión comunitaria de Chilón, el territorio (Lalum / Madre Tierra), los cerros y el agua tienen un carácter sagrado.

Por lo que se rompe la relación de respeto e interdependencia con la imposición de programas agroquímicos e industriales que han contaminado la tierra y generado enfermedades inéditas en las comunidades, como el cáncer.

“Para nosotros como comunidades indígenas los cerros son sagrados, el agua es sagrado, todo es sagrado... y de noche a la mañana te quedas sin cerro y eso da mucho coraje y tristeza porque es algo que nos está dañando, no solo a los animales sino también a nosotros como los seres humanos”, dijo.

Agregó que hay un descontento en las comunidades por obras y proyectos que han destruido cerros “sagrados”, desviado manantiales dejando a hogares sin agua, y provocando desajustes climáticos severos que secaron la milpa y dejaron sin alimento a campesinos.