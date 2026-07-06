Comunidades se afilian al PVEM

Por acuerdos de los pobladores en las asambleas de diferentes comunidades en Las Margaritas, estos han decidido apoyar y fortalecer el trabajo que viene realizando el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en este municipio, para que con organización, compromiso y participación se alcance el objetivo: el bienestar de la gente.

En estos últimos días, la comunidad de Vicente Guerrero decidió sumarse a este proyecto a través de un acuerdo comunitario, convencidos de que el progreso y el desarrollo de los pueblos se construyen con trabajo.

Agradecen confianza

Por ello, la Coordinación Municipal de Afiliación de este instituto político que encabeza Jorge Arturo Alvarado agradeció la confianza depositada en el partido, “porque sabemos que el compromiso se demuestra con hechos”, recalcó.

De igual manera, se vienen realizando trabajos en últimas fechas en diferentes comunidades y grupos de trabajo como: Lomantán, Piedra Huixtla, San Rafael, El Caracol, Guadalupe Los Altos, Justo Sierra, San Antonio Bahuitz, La Piedad, entre otros más. Convencidos de que la unión es la base para construir un mejor futuro para todos.

Derivado de estos trabajos, en fechas recientes el dirigente del PVEM estatal, Manuel Pulido, visitó el municipio para respaldar el trabajo realizado a fin de fortalecer los trabajos de afiliación al partido, para así construir un proyecto sólido y cercano a la gente.