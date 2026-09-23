Comunidades se preparan para congreso en octubre

Con miras hacia el Congreso Internacional de Pueblos Originarios contemplado para octubre de este año, se inauguró el Foro Regional por el Lekil Kuxlejal en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), en donde representantes de comunidades indígenas se dieron cita para repensar el territorio y el buen vivir.

Así lo expresó el rector de la Unich, Javier López Sánchez, quien detalló que en el Congreso Internacional se contempla la participación de países de Centroamérica como Guatemala, Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia.

Sobre los retos y despojos que las comunidades indígenas siguen denunciando en el estado, Javier López Sánchez recordó que la cosmovisión del actual gobierno estatal es escuchar a los pueblos desde sus territorios para plantear una agenda regional y posteriormente estatal.

En las mesas de trabajo se abordaron los temas de salud comunitaria, paz, derechos y gobernanza comunitaria, sistemas económicos-productivos y territorio y buen vivir.

En el evento también se firmó un convenio de colaboración integral entre la Unich y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, cuyo titular, Jesús Antonio Guillén Gordillo, estuvo presente.

El rector informó que la universidad traducirá a lenguas originarias encuestas relacionadas con la percepción de la corrupción. Además, la institución encuestará, de forma presencial, en los municipios, pero también a los alumnos de la Unich “sobre qué es la corrupción y cómo la ven”, mencionó.