Comunidades siguen bajo el agua

Comunidades de las zonas bajas del Soconusco que están cercanas a los manglares de los municipios de Mazatán, Huixtla y Acapetahua, han presentado inundaciones al continuar las lluvias en la región, lo que ha incrementado el caudal de los ríos.

Palapas inundadas

El Sistema de Protección Civil (PC) dio a conocer que en la barra de San Simón, en el municipio de Mazatán, el agua de los ríos Huixtla, Huehuetán y Ortiz, que concluyen junto con el canal “El Cabe”, han inundado la zona de palapas.

Autoridades municipales recomendaron a la población a extremar precauciones ante el continuo incremento del cauce, por lo que se mantiene un constante monitoreo para prevenir a la población en caso necesario.

Albergues

En Acapetahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de ese municipio instaló un albergue para brindar atención a familias afectadas por inundaciones en la parte baja.

Las comunidades más afectadas hasta el momento son Absalón Castellanos Domínguez, San José Aguaje y Progreso, además de El Herradero.

Se indicó que las personas reciben apoyo con alimentos, ropa, agua y atención médica.

Asimismo, comunidades de la zona baja de Huixtla todavía presentan afectaciones, producto de las intensas precipitaciones pluviales de las últimas semanas, a quienes se les brinda atención, indicaron las autoridades de PC.