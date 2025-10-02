Comunidades solicitan ayuda urgente tras lluvias

Habitantes de la comunidad Cerro Perote, en el municipio de Honduras de la Sierra se encuentran incomunicados tras las afectaciones provocadas por las lluvias, las cuales generaron deslaves en los caminos, provocando escasez de productos básicos al no haber comunicación.

A través de llamados a celulares un grupo de mujeres de la comunidad, encabezados por doña María Pérez, urgieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Eduardo Ramírez, atención inmediata, ya que se han quedado sin productos básicos.

Expusieron que las intensas lluvias de las últimas semanas, y en particular la del pasado 15 de septiembre, han causado graves afectaciones en la infraestructura, ya que alrededor de 15 kilómetros de caminos se encuentran dañados, lo que ha dejado a los habitantes sin acceso a Siltepec y Chicomuselo para comprar alimentos y otros productos básicos.

Señaló que las familias, principalmente niños y adultos mayores sufren por la falta de alimentos, ya que para salir de la comunidad es muy complicado; además se encuentran sin energía eléctrica, ni agua entubada para consumo de las personas.