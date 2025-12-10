Comunidades y pesquerías se quedan sin servicio de luz

Familias de Tonalá, sobre todo las pesquerías, denunciaron su inconformidad en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la suspensión del servicio que se realizó este martes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde.

Los denunciantes dijeron que la empresa informó a los tonaltecas que ayer suspendió el servicio en las comunidades de Cabeza de Toro, Playa del Sol, Boca del Cielo, Puerto Arista, Medio Monte, Pueblo Nuevo, Paredón, La Barra, Ponteduro, Manguito, además de Miguel Hidalgo, Veinte de Noviembre, El Vergel, El Terrero, Ocotal, entre otros.

Inconformidad

Señalaron que no están de acuerdo que la dependencia suspenda la energía eléctrica cada vez que quiere, porque consideran que de nada sirve que le estén dando mantenimiento a las líneas eléctricas cuando brindan un mal servicio en donde la luz se va de manera frecuente.

Indicaron que estas acciones son constantes, por lo que ven injusto ya que los afectados son las familias del municipio.

Las fallas en el servicio repercuten en los productos que tienen en refrigeración, debido a que se echan a perder; por otra parte, quienes venden en restaurantes suspenden sus actividades. Por esta razón, dieron a conocer su molestia por las acciones que realiza de manera frecuente la paraestatal.