Con 90 años es el trabajador más viejo en el Ayuntamiento

A sus 90 años de edad, el contador Ricardo López Vassallo continúa desempeñando sus labores en la Presidencia Municipal de Tonalá, Chiapas, convirtiéndose en el trabajador más longevo dentro de esta institución, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia, responsabilidad y amor por su ocupación.

Con aproximadamente 30 años de servicio en el Ayuntamiento, Ricardo López Vassallo ha ocupado diversos cargos, principalmente relacionados con la promoción y difusión de la cultura.

Entre ellos destaca su desempeño como director de cultura, así como su participación como presidente del Centro de Arqueología Tonalteco, desde donde ha contribuido al fortalecimiento de la identidad del municipio.

Su trayectoria también ha sido reconocida a nivel estatal. Hace aproximadamente tres años recibió, de manos del entonces gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el reconocimiento denominado Tesoro Humano, por su destacada aportación a la cultura de Tonalá. Además, recibió un estímulo económico de 50 mil pesos como reconocimiento a su importante labor promoviendo las tradiciones.

Al ser entrevistado, el contador Ricardo López manifestó que, a pesar de su avanzada edad, se encuentra en buenas condiciones físicas, pues camina, ve y escucha bien, además de sentirse con la energía necesaria para continuar trabajando como cualquier persona joven.Aseguró que seguirá desempeñando sus actividades en la Presidencia Municipal hasta el último día que Dios le permita hacerlo, pues considera que la edad no debe ser un impedimento para mantenerse activo y luchar por salir adelante.

De esta manera, Ricardo López Vassallo se ha convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones y para sus propios compañeros de trabajo, demostrando que la voluntad, el entusiasmo y el deseo de seguir siendo útil a la sociedad no tienen edad.