Con acciones ERA fortalece el desarrollo

Durante su gira de trabajo por Sunuapa, Ostuacán y Francisco León, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que recorre cada municipio de Chiapas para mantenerse cercano a la gente e impulsar acciones en favor de la Paz, la Salud, la Educación, la Igualdad de Género, la infraestructura de caminos y el programa de alfabetización Chiapas Puede, con el objetivo de fortalecer el desarrollo y elevar la calidad de vida de la población.

“Recorremos todo el estado; a veces visitamos cabeceras, ejidos, escuelas, mercados o distintas zonas urbanas y rurales. Llegamos por aire, tierra y agua, porque nuestro compromiso es acudir a donde están las necesidades y resolverlas junto a las y los habitantes. Quiero que sientan a un gobernador amigo, aliado, hermano y familia”, expresó Ramírez Aguilar.

Gira

En Sunuapa entregó Becas Rosario Castellanos para la alfabetización, dio el banderazo de inicio al mantenimiento del camino Pichucalco-Juárez-Sunuapa y visitó las unidades médicas comunitarias, donde exhortó a las mujeres a aprovechar los servicios gratuitos de prevención de cáncer de mama. Asimismo, anunció obras educativas en beneficio de niñas, niños y jóvenes.

En Ostuacán informó sobre el mantenimiento del camino Estación Juárez-Santa Martha-Ostuacán y otras obras prioritarias. Atestiguó los servicios de los módulos de Salud y las aulas móviles de capacitación, además de inaugurar el Centro LIBRE del Programa Integral para la Atención de las Mujeres (Paibim). Señaló que sumará esfuerzos con el Ayuntamiento para consolidar el proyecto del mercado municipal. En materia educativa, inauguró espacios en la Telesecundaria 911, anunció infraestructura en el Jardín de Niñas y Niños Miguel Hidalgo y Costilla y entregó becas de alfabetización, precisando que el siguiente paso será apoyar a quienes deseen continuar sus estudios.

En Francisco León el mandatario puso en marcha la reconstrucción del camino alimentador Tecpatán-Francisco León-San José Maspac; además, se comprometió a llevar a cabo la construcción del camino artesanal que conectará a Francisco León con Chapultenango, lo que mejorará la conectividad vial. En ese contexto, resaltó que la meta es modernizar y rehabilitar dos mil kilómetros de carreteras estatales.

Alfabetización

El secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, anunció que antes de concluir el año Sunuapa será declarado municipio libre de analfabetismo, y destacó que en Ostuacán el 40 por ciento de la población en rezago ya está en proceso de alfabetización. Llamó a más estudiantes y docentes a sumarse como alfabetizadores para erradicar este problema en la entidad.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, afirmó que en Chiapas las mujeres cuentan con respaldo a través de los Centros LIBRE, como el inaugurado en Ostuacán, donde reciben atención integral en casos de violencia.

Por su parte, el secretario de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero Rodríguez, informó que en el barrio El Zapote de Ostuacán se construyeron 40 metros lineales de un muro de contención con una inversión cercana a los tres millones de pesos (mdp), para prevenir inundaciones en este municipio, uno de los más lluviosos del estado.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, detalló que se invertirán más de 16 mdp en el mantenimiento de 3.3 kilómetros del camino Pichucalco-Juárez-Sunuapa; más de 10 millones para reparar ocho kilómetros del tramo Estación Juárez-Santa Martha-Ostuacán; y cerca de 18 mdp en la reconstrucción de la primera etapa del camino alimentador Tecpatán-Francisco León-San José Maspac, en beneficio de más de siete mil habitantes.

Inversiones

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, señaló que en Ostuacán se invirtieron más de 2.2 mdp en la construcción de un laboratorio taller con equipamiento y obra exterior en la Telesecundaria 911. Asimismo, informó que se inició una obra en el Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla de la localidad Plan de Ayala, con una inversión cercana a un millón de pesos.

Los alcaldes de Sunuapa, Fredi Ramírez Díaz; de Ostuacán, Víctor Manuel López Jiménez; y de Francisco León, Arcides Sánchez Ramírez, reconocieron el respaldo del Gobierno del Estado en materia de Obra Pública, Educación, Salud e infraestructura carretera, así como en programas que fortalecen el bienestar, la justicia social y las oportunidades de desarrollo. Subrayaron que gracias a esta administración, sus municipios gozan de un ambiente de paz y seguridad.

Las alfabetizadoras de Sunuapa y Ostuacán, Alejandra Cruz Díaz e Irma Patricia Hernández López, respectivamente, agradecieron al gobernador por el programa Chiapas Puede, que abre la oportunidad a más personas de aprender a leer y escribir, mientras que Carmen Hernández Ovando, en representación de las familias de Francisco León, reconoció la importancia de la reconstrucción del tramo carretero que mejora la comunicación, la seguridad vial y el desarrollo comunitario.

En esta gira, acompañaron al gobernador los titulares del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Sergio David Molina Gómez y del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, César Espinosa Morales; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva; los alcaldes de Reforma, Pedro Ramírez Ramos; de Pichucalco, Andrés Carballo Córdova; de Ocotepec, Isidro Baldemar Ramos Bonifaz; y de Tecpatán, César Édgar Marín Gómez; así como la presidenta del DIF Municipal de Ostuacán, Rosalía Cadena Juárez, entre otros.