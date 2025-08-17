Con arribo de la FRIP bajan accidentes en moto

Luego de un repunte importante en los meses de junio y julio en siniestros que involucraban a motociclistas, se reportó que tras el arribo de autoridades estatales al municipio, se ha notado un decremento en este tipo de hechos que dejan pérdidas económicas pero también humanas.

Con la llegada de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en los primeros días de agosto, comenzaron los recorridos disuasivos y las estadísticas indican que hay una disminución de este tipo de hechos.

Hay conductores que participan en acrobacias y presuntas carreras, pero también quienes utilizan escapes sin reductores de sonido; todo esto había generado una alta incidencia de percances.

Como dato importante, se lograban contabilizar en su punto más álgido hasta siete accidentes en tan solo un día, los cuales dejaban decesos, así como fuertes cantidades en gastos médicos.

Finalmente la población ha informado que por lo menos en los puntos donde los amantes de las motocicletas transitaban en aparente exceso de velocidad ya no se han congregado.