Con aumento salarial reconocen labor de PC

La participación activa de los elementos de Protección Civil Municipal fue reconocida por el edil de Tuxtla Gutiérrrez, Ángel Torres Culebro, quien dijo que durante la actual administración se prioriza a esta Secretaría.

Anunció que se tuvo un incremento salarial histórico de hasta el 18 % para los elementos de de esta dependencia, resaltando que esta es una inversión sin precedentes.

Labor loable

Durante una entrevista enfatizó que, además de la fuerte inversión en equipamiento, era justo reconocer el trabajo de los rescatistas. “Son los héroes que ponen y exponen la vida para poder rescatar y hacer lo que ustedes ven todos los días y yo creo que justicia es también reconocerles un incremento”, declaró.

Lamentó que antes no se reconociera la labor de los rescatistas y demás elementos que integran esta secretaría donde los incrementos oscilaban entre un tres y cuatro por ciento.

Adelantó que para el próximo año se tiene proyectado otro incremento importante, con el objetivo de que los elementos de Protección Civil (PC) del municipio “sean de los mejores pagados del país”.

El alcalde destacó que la inversión de su administración ha sido integral, tomando en cuenta temas de seguridad, infraestructura y programas de apoyo social, todo ello enfocado al desarrollo y crecimiento económico de la ciudad.