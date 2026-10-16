Con bloqueo denuncian invasión de rutas

Choferes de colectivos realizaron un bloqueo sobre la rotonda del antiguo aeropuerto, en el entronque de los bulevares Manuel Velasco Suárez y Akishino, al sur de Tapachula, para protestar contra la invasión de rutas.

Encabezados por Rodolfo Alvarenga, dialogaron con las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte y de la Guardia Estatal Vial Preventiva, a quienes pidieron su intervención para evitar las irregularidades.

La problemática se presenta en la ruta Solidaridad 2000, en donde las unidades “piratas” están prestando el servicio, por lo que hacen “una competencia desleal”.

Unos 20 choferes con sus respectivas unidades bloquearon las vialidades, obligando a la llegada de las autoridades para ser escuchados.

Señalaron que es la SMyT, la responsable de regularizar la ruta, ya que han detectado la presencia de combis sin permiso.

Advirtieron que en caso de no ser atendidas sus demandas, volverán a manifestarse y podrían retener las unidades que invadan sus rutas.