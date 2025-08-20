Con bloqueo exigen agua en Tuxtla Chico

Tras cumplir 20 días sin agua entubada, habitantes del fraccionamiento Los Encinos bloquearon el Libramiento Sur que une a Tuxtla Chico con Tapachula, evitando por varias horas la circulación vehicular que lleva a la frontera con Guatemala.

Acusan al alcalde Julio Enrique Gamboa Altúzar como el responsable de esa situación, ya que no ha intervenido para solucionarla, es más, en las redes oficiales del Ayuntamiento asegura que los pobladores mienten.

Sin embargo, cansados de no contar con el vital líquido y estar comprando pipas de agua que les salen muy caras, decidieron presionar mediante un bloqueo de la carretera frente al fraccionamiento.

Con piedras y un lazo, así como una gran manta la que exigen que les doten de agua, impidieron la circulación vehicular en la ruta por donde cruza todo el transporte de carga que va hacia la frontera de Guatemala con mercancía de exportación y el que se dirige hacia el centro del país con materiales de importación.

Los vecinos insistieron en que ya no soportaron más y pidieron al alcalde Gamboa Altúzar que se presente al lugar, pero con una solución a la problemática.