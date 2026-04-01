Con bloqueo, taxistas piden la salida de Didi

Integrantes del Sindicato de Taxistas Fidel Velázquez realizaron este martes un bloqueo en el corazón de la capital chiapaneca para exigir la intervención del gobernador del estado ante la falta de acciones concretas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) en contra de unidades que laboran en la plataforma Didi, a las cuales acusan de operar de manera irregular.

En entrevista, Julio Montero, representante del sindicato, explicó que la movilización responde a ocho meses de gestiones sin resultados.

“Nos volvemos a manifestar aquí en el pleno corazón de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez porque no hemos encontrado respuestas positivas para el planteamiento de esas plataformas: si se van o se quedan, si pagan impuestos o no pagan impuestos. Nos están perjudicando porque son más de 20 mil carros los que ya están laborando en la ciudad”, señaló.

SMyT evade el diálogo, señalan

De acuerdo con el líder gremial, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ha evadido el diálogo, cambiando fechas y horarios de reuniones sin ofrecer soluciones. “Ahora salen con que ya se volvieron a amparar. Entonces, de nada sirvió el decreto que hizo el Congreso del Estado, de nada está el reglamento que está ahí y la ley de movilidad y transporte”, enfatizó.

Montero cuestionó que, mientras las unidades de plataformas digitales circulan con placas de otros estados, sin seguro y con vidrios polarizados, los taxistas concesionados son sometidos a constantes operativos.

“Hoy nos tuvo ahí el subsecretario Gordillo diciéndonos que nos aguantemos, que están trabajando, eso nos lo viene diciendo desde hace ocho meses. Y no actúa. No vemos operativos en contra de ellos. Al contrario, ahí andan con vidrios polarizados, con licencia de automovilistas sin seguro, placas de otro estado”, denunció.

El representante sindical aseguró que existe un “gato encerrado” y que la propia titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte ha evadido atender personalmente sus demandas. “Ella como titular nos debería atender, y darnos un resultado positivo, que hasta ahorita no se ha dado”, expresó.

Entre las peticiones del gremio, Montero dejó claro que, si las autoridades no retiran las unidades de plataformas, al menos se debe reducir su número. “Somos seis mil taxis concesionados. Entonces debe haber menos de esos carros particulares trabajando, porque nos está perjudicando. Eso es lo que queremos nosotros”, puntualizó, citando los artículos 113 y 114 de la Ley de Movilidad y Transporte del estado.