Con cada lluvia hay apagones en Tonalá

Habitantes de la cabecera municipal de Tonalá manifestaron su inconformidad por los constantes apagones que se se registran con las lluvias, situación que, aseguran, les provoca pérdidas económicas y diversas afectaciones.

Señalaron que, durante las precipitaciones, el suministro de energía eléctrica suele interrumpirse y puede tardar entre dos y tres horas en restablecerse.

Esta situación ocasiona que alimentos perecederos como queso, camarón, pescado y carne se echen a perder, afectando principalmente a comerciantes y familias.

Los ciudadanos indicaron que este problema se ha vuelto recurrente y que, incluso cuando las lluvias ocurren en otras zonas, el servicio eléctrico también presenta fallas en la ciudad de Tonalá.

Hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que realice una revisión de la infraestructura eléctrica y modernice los equipos que sean necesarios, ya que consideran que parte de las instalaciones es antigua y esto favorece las interrupciones del servicio durante las tormentas y la presencia de descargas eléctricas.

Amador Lorenzana Ortiz, uno de los pobladores, solicitó que su petición sea atendida a la brevedad, con el propósito de mejorar la calidad del servicio eléctrico y evitar las constantes afectaciones que se presentan durante la temporada de lluvias.