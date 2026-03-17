Con Calles Felices, Ángel Torres cumple su palabra

El presidente municipal, Ángel Torres, encabezó la inauguración de la pavimentación de la calle Circuito Las Casas Poniente, entre avenida Vaticano y avenida Circuito Las Casas Sur, en el fraccionamiento La Misión, junto a familias que celebraron esta obra esperada por años.

En este marco, el alcalde Ángel Torres destacó que se trata de una obra de justicia social, ya que durante mucho tiempo las y los vecinos solicitaron esta vialidad y hoy, dijo, esta calle dignifica el entorno y mejora la calidad de vida de las familias.

Beneficios

Es importante comentar que con esta obra se fortalece la conectividad, facilita el tránsito vehicular y brinda mayor seguridad peatonal, pues había un canal de aguas pluviales sin protección que significaba un peligro cotidiano para las y los habitantes.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar en coordinación efectiva y de manera estrecha con autoridades federales, estatales y municipales para continuar garantizando la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas.