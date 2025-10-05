Con Calles Felices la capital se sigue transformando

Vecinas y vecinos de la colonia Altos del Sur hoy cuentan con una calle nueva, gracias al programa Calles Felices, que impulsa el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, con el propósito de mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de las familias tuxtlecas.

Como parte de este programa, el alcalde inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Pavorreal y la calle Cenzontle, que contempló red de agua potable y drenaje sanitario, instalación de luminarias, banquetas, jardineras y pintura en fachadas.

Al señalar que con estas acciones se fortalece la seguridad, movilidad y la cohesión social, el alcalde explicó que estas obras representan justicia social y transformación, como parte de un gobierno cercano que escucha y da respuesta a las necesidades de la ciudadanía.