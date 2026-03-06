Con carteles conmemoran Día de la Mujer

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por la presidenta del DIF municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, encabezó en el Teatro Villaflores la exposición de carteles de la jornada “Ven a ExpresArte Mujer”, un espacio donde mujeres y jóvenes expresaron, a través del arte, sus reflexiones sobre la igualdad y los derechos de las mujeres.

Durante su mensaje, Valeria Rosales hizo un llamado a fortalecer la conciencia sobre la importancia de impulsar la igualdad, la equidad, la inclusión, la pluralidad y la seguridad de mujeres y niñas, reiterando el compromiso de su gobierno de promover espacios de participación y libre expresión para las mujeres.

Presentación

En el pasillo del Teatro Villaflores se exhibieron diversos carteles elaborados por mujeres, de los cuales se premiaron los más destacados, con mensajes que resaltan la lucha histórica por vivir libres de violencia y discriminación y por el pleno ejercicio de sus derechos.