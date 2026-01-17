Con Chuleando Tuxtla las colonias se transforman

Desde el fraccionamiento Real del Bosque, el presidente Ángel Torres encabezó una edición más del programa Chuleando Tuxtla, con lo que suman más de 1,000 manzanas en beneficio de familias de 104 colonias de distintos cuadrantes de la capital.

Al agradecer el gran trabajo de las y los trabajadores de distintas áreas del Ayuntamiento, el alcalde capitalino explicó que con este programa se realizan acciones como levantamiento de cacharros, escombros y producto verde, además se brinda atención en salud, Smapa, desarrollo urbano, obras públicas, protección civil, medio ambiente, entre otros temas.

“Estamos recuperando y cuidando nuestros parques con acciones diarias que fortalecen la convivencia y la imagen de nuestra ciudad”, expresó el presidente Ángel Torres.