Con Claudia Sheinbaum Chiapas logra progresar

La rendición de cuentas que la presidenta de México hizo en Tapachula a los chiapanecos es testimonio de los logros, avances y la confianza que se tiene en mandataria nacional.

Así lo señalaron por separado el diputado Mario Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo), así como los legisladores Fredy Escobar Sánchez, Katy Aguiar y Jesús Domínguez Castellanos.

La gira de trabajo que la presidenta de México inició después de la entrega del primer informe de actividades que incluye cifras, datos, proyectos, logros y retos en cada entidad.

Con un escenario pletórico, los asistentes pudieron escuchar avances de proyectos como la llamada Línea K.

Un antes y un después

Los diputados coincidieron que existe un antes y después en la vida política de México con los gobiernos de la 4T, además hoy en Chiapas se viven tiempos de paz.

Indicaron que las cifras en materia económica son alentadoras, así como los programas sociales que benefician a los que menos tienen, entre ellos adultos mayores y estudiantes.

Destacaron que hay proyectos que pronostican habrá mucha derrama económica para la región: los Polos de Desarrollo Industrial para el Bienestar Tapachula I y II, mismos que van a operar con “tasa cero” de impuestos federales y estatales.

También la llamada Línea “K” del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual conectará a Oaxaca con Chiapas, pero también a México con Guatemala.