Con Claudia Sheinbaum Pardo Chiapas avanza

Como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Chiapas, donde, ante más de 40 mil personas reunidas en el estadio Olímpico de Tapachula presentó los logros de su administración. Recordó que desde 2018 el movimiento de la Cuarta Transformación gobierna para todo el pueblo de México bajo un mismo principio: “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Nunca vamos a olvidar lo que significa nuestra gran nación y el gran pueblo de Chiapas y de México. Si México es fuerte, es por su pueblo. Si México es fuerte, es por su historia. Si México es fuerte, es porque no hay división entre gobierno y pueblo. Y desde aquí les digo que no olvidamos nuestros principios. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Reconoce el trabajo de ERA

La mandataria federal reconoció el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez en favor del desarrollo del estado y anunció que este año se destinan 45 mil 939 millones de pesos (mdp) a los Programas para el Bienestar, en beneficio de un millón 906 mil 955 personas en Chiapas.

Asimismo, ratificó que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se repararán de manera inmediata los puentes dañados por las lluvias recientes.

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo destacó las obras que se realizan en la entidad, entre ellas: los dos Polos de Desarrollo Económico en Tapachula; la modernización de Puerto Chiapas; la conclusión en 2026 de la Línea K del Tren Interoceánico; la construcción de la vía de carga del Tren Maya; el puente Rizo de Oro y la carretera Palenque-Ocosingo, esta última en coordinación con el Gobierno del Estado.

Educación

En materia educativa, resaltó la creación de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y el avance en otro más dentro del estado, además del anuncio de una beca especial para la juventud chiapaneca. En Salud, informó sobre la ampliación y modernización de infraestructura en Tuxtla Gutiérrez, Bochil, Tapachula, Chiapa de Corzo, Tapilula y Tonalá.

Detalló que a partir de 2026 el Gobierno de México comprará café del Soconusco con precios de garantía, así como maíz de la región Fraylesca, además de instalar una planta de harina de maíz.

Eduardo Ramírez

En su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, ha sido fundamental para brindar paz, seguridad y confianza a Chiapas. Aseguró que, de acuerdo con la última estadística del Inegi, el estado pasó de ser la entidad con menor confianza en sus instituciones de seguridad en 2024 a ser hoy la que mayor confianza genera en este rubro.

“Con usted, presidenta, sentimos que el destino nos sonríe, que su liderazgo abraza al pueblo. Hoy vivimos una nueva realidad. Usted nos ha traído lo que más anhelábamos en Chiapas: la paz. Y el pueblo considera que la seguridad mejorará aún más. Hoy Chiapas resurge como ese gigante del sur que está llamado a ser. Somos un pueblo que ama la dignidad, la paz y sabemos honrar la palabra”, expresó.

Ramírez Aguilar precisó que el gobierno de la Nueva ERA sigue los principios marcados por la presidenta Claudia Sheinbaum: aplicar los recursos con honestidad, transparencia y pulcritud para que estén siempre al servicio del pueblo. Afirmó que el compromiso de la mandataria nacional ha trascendido fronteras y que la Cuarta Transformación no solo continúa, sino que se profundiza con mayor fuerza.

Puentes colapsados

Finalmente, agradeció al Gobierno de México la disposición para apoyar en la reconstrucción de los puentes viales colapsados en el tramo carretero de Mapastepec a causa de las lluvias, lo que permitirá restablecer a la brevedad la conectividad entre Tuxtla y Tapachula.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López; el coordinador general de los Programas Sociales para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; la coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Atención Ciudadana, Leticia Ramírez Amaya, y la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, entre otros.