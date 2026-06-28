Con cooperación, México y EUA dan resultados: CSP

Los liberales y republicanos siempre han coincidido a lo largo del tiempo: desde Lincoln y Juárez, hasta Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y a funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos de América y de Panamá, a la inauguración de la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), ubicada en el municipio de Metapa de Domínguez. Esta instalación producirá semanalmente 100 millones de insectos para combatir esta plaga, fortalecer la sanidad animal e impulsar la actividad ganadera.

Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta infraestructura estratégica, resultado de la cooperación binacional entre México y Estados Unidos, refleja la convicción de que la colaboración entre países soberanos genera resultados en beneficio de ambas naciones. Asimismo, señaló que Chiapas, como puerta sur de México, vuelve a consolidarse como un punto de encuentro para impulsar la cooperación internacional, la ciencia y el trabajo conjunto.

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En este contexto, la jefa del Ejecutivo federal reconoció el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y agradeció el respaldo brindado para hacer posible este proyecto. “Gracias por todo el apoyo, el trabajo que haces siempre al frente de tu estado”, expresó al destacar la colaboración del mandatario para fortalecer la sanidad animal y la cooperación entre ambos países.

Sheinbaum Pardo informó que la planta incorporará avances científicos desarrollados en Estados Unidos para hacer más eficiente el combate contra el gusano barrenador (GBG). Precisó que este proyecto es resultado de la cooperación entre México, Estados Unidos y Panamá, con una importante aportación técnica y financiera del gobierno estadounidense, por lo que agradeció el respaldo del presidente Donald Trump y de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

Cooperación binacional

“Esta planta representa mucho más que una obra de infraestructura; representa la capacidad de la ciencia para ofrecer soluciones inteligentes, eficaces y sostenibles a desafíos que afectan la producción pecuaria, la seguridad alimentaria y la economía de miles de productores. La cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación cuando se trata de proteger el bienestar de nuestros pueblos”, manifestó.

La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke L. Rollins, calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como una aliada extraordinaria y consideró que la inauguración de esta planta constituye un logro que demuestra la fortaleza de la colaboración entre ambas naciones.

Por su parte, el coordinador de Asuntos Internacionales Agroalimentarios, Julio Berdegué Sacristán, sostuvo que esta planta es ejemplo de lo que puede alcanzarse cuando México y Estados Unidos privilegian la colaboración, la cooperación y el diálogo para proteger el patrimonio sanitario binacional.

Inversión adicional

A su vez, el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense para fortalecer el combate contra esta plaga, incrementar la producción de moscas estériles en México y reforzar los mecanismos de prevención en ambos países.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, informó que la construcción de la Planta de Producción de Moscas Estériles del GBG se realizó en un periodo de 12 meses. Detalló que, como parte de la estrategia de contención, se han inspeccionado 5.3 millones de cabezas de ganado, verificado más de 84 mil cargamentos y liberado siete mil millones de moscas estériles.

Pijijiapan

Más tarde, Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez se trasladaron al municipio de Pijijiapan, donde la presidenta encabezó la asamblea con productoras y productores del programa El Maíz es la Raíz, orientado a fortalecer el bienestar de quienes trabajan el campo, preservar el maíz nativo y reforzar la soberanía alimentaria del país.

Durante su mensaje, explicó que esta estrategia brindará acompañamiento técnico, impulsará la organización de las comunidades milperas y otorgará recursos para la adquisición de maquinaria y herramientas que permitan incrementar la productividad y mejorar los ingresos de las familias campesinas.

Asimismo, resaltó que el programa se complementa con precios de garantía para la comercialización del maíz y con los Programas para el Bienestar, los cuales fortalecen el desarrollo de la población mediante apoyos directos. “El maíz nativo es de todas y de todos los mexicanos y tenemos que defenderlo, tenemos que conservarlo”, puntualizó.

En su participación, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar señaló que el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido determinante para avanzar hacia la prosperidad de los sectores productivos del estado. De igual manera, reconoció su firmeza en la defensa de la soberanía nacional y su compromiso con el progreso y la prosperidad de México.

El Maíz es la Raíz

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, informó que el programa El Maíz es la Raíz opera en ocho estados del país y beneficia a 270 mil personas productoras organizadas en milpatecas. En Chiapas, precisó, tiene presencia en 95 de los 124 municipios, con el acompañamiento de 277 técnicas y técnicos, así como de mil 360 jóvenes promotores.

El coordinador del programa El Maíz es la Raíz, Flavio Aragón Cuevas, destacó el entusiasmo de las y los productores de maíz nativo de Cachimbo, Pijijiapan, por integrarse a esta estrategia y fortalecer su producción, además de generar valor agregado a sus cosechas con el respaldo del Gobierno de México.

En representación de las personas beneficiarias, la productora Concepción Nanduca Solís agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo otorgado a las y los productores de maíz nativo de 26 comunidades. Señaló que la milpa es una forma de vida y reconoció que este programa contribuirá a mejorar la producción y comercialización, al tiempo que permitirá preservar la cultura y las tradiciones.