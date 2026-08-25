Con coordinación protegemos nuestras riquezas naturales

Con el firme compromiso de fortalecer las acciones enfocadas en preservar y cuidar las riquezas naturales de Chiapas, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Malena Torres Abarca.

Durante este encuentro, Aparicio Avendaño destacó que, como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, desde la SSP se encuentran trabajando de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno para la construcción de un Chiapas más consciente, seguro y comprometido con la conservación ambiental.

Mensaje

“Proteger el medio ambiente también significa defender el futuro de las familias chiapanecas; no vamos a bajar la guardia en la estrategia de preservar nuestro patrimonio natural”, afirmó.

Finalmente, el titular de la SSP reiteró su compromiso de reforzar las acciones operativas enfocadas en la prevención y combate de delitos que atenten contra el patrimonio ecológico de Chiapas.