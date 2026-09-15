Con desfile celebran el Día del Charro

Con motivo de las festividades por el Día del Charro, los dedicados a este deporte celebraron su día este lunes con un recorrido por las principales calles de la ciudad de Teopisca.

En el desfile participaron mujeres, niños y hombres montados a caballo, la mayoría con sus trajes de charros, como parte de una tradición que año con año realizan en la ciudad con motivo del Día del Charro.

Participación

Al final del desfile se llevaron a cabo actividades deportivas en el lienzo charro, en la zona del panteón, con la participación de charros locales y de otros municipios de la región.

Cabe señalar que en 1931 el presidente de México, Pascual Ortiz Rubio, instituyó el 14 de septiembre como el Día del Charro.

Desde ese tiempo, cada año toda la familia charra hace festejos, entre ellos, torneos, comidas, bailes y desfiles, etc. Esta fecha tiene un especial significado, ya que se engalana y luce todo su esplendor tradicional.