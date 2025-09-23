Con desfile de los Panzudos, inicia fiesta de La Merced

Cientos de personas participaron este lunes en el tradicional desfile de los Panzudos, con el que los habitantes del barrio de La Merced de San Cristóbal anuncian la fiesta de la virgen del mismo nombre que se celebra cada 24 de septiembre.

Encabezado por un vehículo con la imagen de la virgen, el desfile comenzó a las 10 de la mañana con un recorrido que dura por lo menos cuatro horas iniciando en el Puente Blanco, situado en el barrio de La Merced, pasando por el parque central hasta el barrio de Guadalupe que se localiza en el oriente de la cuidad.

Se trata de un singular y colorido desfile en el que en esta ocasión participaron alrededor de 15 carros alegóricos. Cientos de personas salieron a las calles de la ciudad para apreciarlo. Muchos de los hombres participantes se visten con ropas de mujer.

El principal atractivo de propios y extraños son los llamados Panzudos, hombres, mujeres y niños con máscara que utilizan neumáticos de hasta tres metros de diámetro, colocados en la cintura, cubiertos con enormes vestidos. Otros se disfrazan y representan a diversos personajes populares.

Fiesta tradicional

El llamativo y ruidoso desfile se ha convertido en una fiesta tradicional. “Al frente desfilan los carros con temas religiosos, luego infantiles, con muchachas y otros. Es una tradición de muchísimos años. Mucha gente lo hace por alguna manda, el pago de algún favor a la santísima virgen y a Dios por lo bondadoso que ha sido con nosotros, o para pedir por alguna necesidad en la familia”, explicó Mario Rafael Molina Hernández, encargado de la junta de festejos.

“Ahora ya no sólo participan los habitantes de La Merced, sino de todos los barrios e incluso de fuera de la ciudad. Muchas personas que se fueron a vivir a otras partes del país o al extranjero y tienen familia regresan en este día en especial. El desfile es religioso”, añadió.

César Enrique, uno de los Panzudos participantes contó que el neumático de casi tres metros de diámetro que utilizó esta vez pesa alrededor de diez kilogramos y ya con el vestido y la jerga con la que lo ata al cuerpo pesa unos 12 kilogramos.

Sin importarle, durante cuatro horas camina y baila por las calles de la ciudad. “Desde que era yo niño participo en el desfile. Las cámaras o neumáticos se mandan a pedir y se inflan antes de usarse. De niño miraba que uno de mis tíos y primos salían con esas cámaras y me empezó a nacer el deseo de salir igual, aunque no soy mercedario, pero viví en el vecino barrio de San Ramón”.

En ocasiones como este lunes, el desfile se realiza bajo la lluvia, pero aún así cientos de personas se amontonan en las aceras para presenciarlo. “¡Qué viva la virgen de La Merced!”, gritan muchos.