Con deterioro grave 100 microcuencas en el estado

Luego de hacerse público que sistemas lagunares de la Zona Costa están afectados por erosión y sedimentos, el coordinador de asesores del Gobierno del Estado, Juan Carlos Gómez Aranda, confirmó que unas 100 microcuencas de todo Chiapas están afectadas.

Explicó que del diagnóstico inicial realizado a 800 microcuencas en Chiapas, hasta 100 tienen deterioro grave en sus sistemas productivos y ambientales.

Está exposición ocurre luego que el investigador del Centro de Investigaciones Costeras, José Reyes, confirmara que en la Costa hay afectaciones a lagunas.

Gobierno

En este contexto Gómez Aranda dijo que en la actualidad se están buscando acciones para alinear esfuerzos entre diversas secretarías, entre ellas la del Campo y Medio Ambiente, para alinear propuestas de cara al relanzamiento del Proyecto de Rescate a las Microcuencas en Chiapas.

En este trabajo, explicó, existe un diagnóstico inicial realizado a entre 700 y 800 microcuencas, para buscar revertir el deterioro ambiental.

En este contexto, Gómez Aranda confirmó que hasta cien de estas microcuencas tienen daños graves en sus sistemas productivos y ambientales.

Esto explicó que afecta directo al medio ambiente, a los ecosistemas locales, como a los animales silvestres, de pastoreo, a las siembras, al agua de consumo humano, entre otros.

Por ello dijo, es urgente trabajar de manera coordinada para revertir estas afectaciones e involucrar a los municipios y las comunidades a este trabajo de suma relevancia para Chiapas, un estado referente por sus sistemas acuíferos.

Es de mencionar que una ruta de investigación debería ser la opacidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los municipios que contaminan de forma directa los cuerpos de agua en la entidad.

La atención al ecocidio institucional que realizan ayuntamientos de Chiapas al desechar sin tratar sus aguas negras a los ríos de la entidad continuará; pues la comisión no planteó ningún cambio de mecanismos de sanción en la Ley Nacional de Aguas, por lo que el organismo se seguirá embolsando 73 millones de pesos (mdp) anuales.

De momento solamente “se les darán facilidades a los alcaldes” pues las “plantas de tratamiento no sirven”, confirmó en fechas recientes el director de la Conagua en Chiapas, Felipe Irineo Pérez.

Al amparo de la normatividad, los ayuntamientos del estado eligieron pagar unos 73 millones de pesos (mdp) anuales a la Comisión Nacional del Agua, en multas que “autorizan” desechar aguas negras a los ríos para redireccionar recursos federales en aciones de impacto político-electoral.

Plantas de tratamiento

Y es que de los 124 ayuntamientos en Chiapas, solamente uno tiene funcionando plantas de tratamiento en apego a la normatividad; el resto paga entre 90 y 200 mil pesos por concepto de multas a la dependencia.

Esto significa que de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales construidas en Chiapas, en diferentes sexenios, menos del uno por ciento funciona; el resto se gastó el dinero y ningún alcalde se preocupa de la contaminación que genera la sociedad, emitiendo y descargando las aguas residuales a los cauces de agua y al medio natural del estado.

Esto representa un ingreso promedio trimestral para la dependencia de 18 mdp, anualmente 73 mdp. Con ello, los alcaldes “pagan” impunidad.