Con el circuito de vialidades se garantiza una mejor calidad de vida

Para elevar el nivel de desarrollo humano (IDH) de familias al norte oriente de la capital, la Secretaría de Obras Públicas del Estado (SOP), entregó la pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas en la colonia Arroyo Blanco, acciones que benefician a pobladores de distintas localidades.

En este contexto, la titular de SOP, Claudia Baca Esquinca, destacó que para la realización de estas vialidades, se invirtieron más de siete millones de pesos, para mejorar la movilidad peatonal, circulación vehicular, se realizaron tomas domiciliarias de agua, y se refuerza la seguridad con la instalación de lámparas solares.

Acompañada del gobernador, detalló que: “es un circuito de calles que le dan tranquilidad a los colonos porque se encontraban completamente vírgenes, es decir, eran calles que no tenían infraestructura, no contaban con banquetas y guarniciones; y más allá de todo eso es el beneficio de la vialidad para la movilidad”, agregó la funcionaria.

Baca explicó que dentro de este circuito se localizan la primaria Juan Enrique Pestalozzi y el jardín de niñas y niños, Sor Juana Inés de la Cruz, por lo que las obras resuelven la movilidad de las vialidades Av. Tacaná entre C. Jataté y C. Jaltenango; calle Jaltenango entre Av. Tacaná y Av. Grijalva entre C. Jaltenango y C. Jataté; así como C. Jataté entre Av. Grijalva y Av. Río Usumacinta.

Finalmente, dijo que con la realización de estas obras integrales, introducción de tuberías de aguas pluviales y drenaje sanitario, así como tomas domiciliarias de agua potable, se mejora la calidad de vida de las personas, la imagen urbana de la colonia y se garantiza mejor conectividad con colonias aledañas.