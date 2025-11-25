Con entrega de constancias mejoran la transparencia

Con el propósito de fortalecer los procesos de transparencia, legalidad y profesionalización en la obra pública del estado, se llevó a cabo la entrega de Constancias del Registro Único de Contratistas (CRUC Balam).

Hasta el día de hoy se han sumado mil 800 constancias emitidas, lo que refleja el avance sostenido en la certificación de empresas y profesionistas dedicados a la infraestructura.

Reforzarán mecanismos

En su mensaje, Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), destacó la importancia de reforzar los mecanismos de control y vigilancia para garantizar que los proyectos de infraestructura se desarrollen con apego a la normatividad y en beneficio de la ciudadanía.

Cabe mencionar que la entrega de estas constancias contribuye a asegurar que los contratistas cumplan con los estándares técnicos y legales requeridos, fortaleciendo la confianza ciudadana y la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura en Chiapas.

Estuvieron presentes: César Eulieser Galdámez Pimentel, coordinador de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal; César Antonio Ochoa Bartolón, subsecretario Jurídico y de Prevención; así como Noé Fabián Ruiz Velázquez, presidente del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI A.C.

Transparencia y legalidad

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Chiapas reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento de la obra pública, trabajando de manera coordinada para garantizar proyectos que generen bienestar y desarrollo en beneficio de las y los chiapanecos.