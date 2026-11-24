El alcalde de Tapachula de Córdova, Yamil Melgar Bravo, participó en la Mesa de Seguridad encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, donde autoridades estatales y municipales revisaron las acciones de prevención y los temas prioritarios de seguridad en la región.

Durante la reunión, el edil expuso la estrategia de comunicación que el Ayuntamiento ha implementado con la campaña Prevenir para el Buen Vivir. Explicó que la campaña busca acercar a la ciudadanía información sobre cómo prevenir riesgos, dónde pedir apoyo y cómo participar en el cuidado de sus colonias y comunidades.

Autoridades presentes

En la mesa estuvieron presentes Óscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, y Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado, así como presidentas y presidentes municipales y otras autoridades estatales.

Yamil Melgar destacó que el respaldo de Eduardo Ramírez Aguilar fortalece el trabajo de Tapachula en materia de seguridad. Refrendó el compromiso del Ayuntamiento de mantener la coordinación con el Gobierno del Estado y con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la prevención y la atención a la ciudadanía.