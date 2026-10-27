Con Fe y devoción alistan fiesta a San Judas Tadeo

Con recorridos, rosarios y celebraciones eucarísticas, la comunidad católica se prepara para festejar a San Judas Tadeo, considerado el patrono de las causas difíciles y desesperadas, cuya devoción reúne cada año a numerosos fieles en Tuxtla Gutiérrez.

En la rectoría dedicada al santo, ubicada en la colonia Los Manguitos, las actividades comenzaron el pasado 19 de octubre con el anuncio oficial de las festividades, mediante un recorrido por las principales calles, en el que participaron un carro alegórico, la reina, las princesas, parachicos y mujeres vestidas de chiapanecas.

La organización

Magnolia Gordillo Gallegos, coordinadora del templo, explicó que después del recorrido se realizó el rosario y la misa de inicio.

Durante los días posteriores se desarrollaron actividades de la novena y celebraciones religiosas, con la participación de sacerdotes y comunidades de parroquias cercanas.

Compartió que su devoción comenzó hace aproximadamente 30 años, cuando se acercó al templo durante una situación personal difícil. Desde entonces, participar como servidora de la iglesia le ha permitido fortalecer su fe y mejorar su relación con los demás.

“Nos ha ayudado mucho como personas, a conocer más sobre la fe, sobre lo que debe uno hacer y cómo actuar en momentos difíciles”, expresó.

La coordinadora destacó la importancia de conocer el significado religioso de San Judas Tadeo, más allá de la devoción popular, al recordar que fue uno de los apóstoles de Jesucristo y dedicó su vida a la evangelización.

“Él es un intercesor ante nuestro Señor Jesucristo. El milagro no lo hace él, el milagro lo hace Dios y Jesús, y ya él intercede”, explicó.

Por su parte, Hernán Mancilla Morales, rector de la comunidad, quien asumió el cargo hace tres meses, señaló que la festividad también representa una oportunidad para fortalecer la participación de los grupos y servidores de la rectoría.

Indicó que San Judas Tadeo debe ser visto como un ejemplo de vida cristiana y compromiso con la fe.

“Un patrón es un modelo. Él es el patrón, el modelo de esta comunidad”.

Preparan siete misas

Para este 28 de octubre se tienen programadas siete misas, a partir de las 07:00 horas y posteriormente cada dos horas, debido a la afluencia que registra tradicionalmente la rectoría.

Se estima la llegada de alrededor de mil personas durante la jornada, entre devotos de la colonia, de otros puntos de Tuxtla Gutiérrez y de municipios cercanos.

La coordinadora indicó que la asistencia se mantiene numerosa año con año, principalmente durante las celebraciones de la tarde.

Finalmente, invitó a la población a participar en las actividades religiosas y sumarse a la festividad.

“Las puertas de la rectoría están abiertas para todos; los esperamos aquí con los brazos abiertos y con mucho gusto estamos para servirles”, concluyó.