Con gobierno itinerante y cercano, se fortalece la paz

Después de muchos años sin la visita de autoridades estatales, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acudió al municipio de Sabanilla para acercar los servicios de salud mediante las Unidades Médicas Móviles de Atención Comunitaria (UMAC) y entregar insumos al sector agrícola. Enfatizó que el gobierno de la Nueva ERA no es indiferente, sino itinerante y cercano a la gente para atender sus necesidades.

En su mensaje, subrayó que las instituciones de su administración llegan directamente a las comunidades para hacer valer el derecho a la salud, así como para brindar herramientas que fortalezcan la sanidad y productividad del sector ganadero y agrícola. Añadió que, gracias a un gobierno valiente, con autoridad moral y que aplica la ley a quienes atentan contra el pueblo, se ha logrado pacificar Chiapas.

“Tengan la certeza de que soy un gobernador que está al pendiente de sacar adelante a Sabanilla. Nadie va a quebrantar la paz y vamos a vivir en armonía porque hemos dejado atrás el capítulo de violencia que prevaleció en nuestra entidad, lo que reafirma que nuestras estrategias han sido eficaces. No bajaremos la guardia porque amo a Chiapas y lo que se ama se cuida”, expresó.

Acciones de bienestar

Ante habitantes del municipio, Ramírez Aguilar indicó que sumará esfuerzos con las autoridades del Ayuntamiento para consolidar más acciones de bienestar y desarrollo social y económico. Anunció también la autorización del proyecto de construcción de un puente vial que permitirá una mayor conectividad de Sabanilla y la región Norte con el estado de Tabasco.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, exhortó a la población a aprovechar la permanencia de estas unidades móviles que ofrecen servicios médicos como consultas generales, estudios de laboratorio, mastografías, vacunación y farmacia, cumpliendo el compromiso de acercar la atención a quienes más lo requieren y prevenir enfermedades.

A su vez, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, destacó que con el propósito de preservar la paz social e impulsar el desarrollo del campo, en Sabanilla se entregan insumos agropecuarios para fortalecer la producción de alimentos. Informó que también se ha beneficiado a productores con medicamentos para el control del gusano barrenador y sementales de alto registro.

En representación de los pueblos originarios, Humberto Jiménez Alvarado agradeció al gobernador los apoyos en materia agrícola, de salud y seguridad, que, dijo, han devuelto la paz social y el desarrollo a las comunidades de Chiapas. “Gracias por el gran trabajo que ha hecho, estábamos en el olvido, pero hoy eso ha quedado atrás”, manifestó.

Garantizan paz y progreso

El presidente municipal de Sabanilla, Carlos Cleber González Cabello, dio la bienvenida al mandatario y reconoció la labor de su administración para garantizar paz y progreso en todo Chiapas. Refrendó su compromiso de mantener un trabajo coordinado y cercano a la gente, siguiendo el ejemplo del gobernador.