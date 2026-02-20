Con incidentes, concluye carnaval en Chamula

Con saldo de una persona hospitalizada por la pérdida de un ojo y varias más descalabradas durante las corridas de toros, culminó el carnaval en el municipio de San Juan Chamula.

Las actividades se realizaron principalmente en la plaza central del municipio indígena, donde desde el palco de la presidencia las autoridades observaron lo que ocurría durante los días de feria.

“A pesar de los obstáculos los encargados del festejó lograron que esta fiesta concluyera bien sin mayores accidentes”, reportaron las autoridades tradicionales y municipales.

Seguridad

De esta manera cientos de personas provenientes de diversas localidades, así como de municipios circunvecinos, acudieron para disfrutar de esta tradicional celebración.

En la seguridad participaron agentes y mayoles (policías tradicionales) de cada localidad, quienes a través de comisiones integraron el dispositivo de seguridad, mismo al que se sumaron para salvaguardar la integridad física de los visitantes.