Con instituciones sólidas, avanzamos: Aparicio

Con instituciones sólidas, cercanía con la gente y coordinación permanente, es como se avanza en la ruta de la paz, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en el marco del séptimo aniversario de la creación de la Guardia Nacional (GN).

Aparicio Avendaño reconoció la vocación de servicio de mujeres y hombres, que en cada recorrido y en cada acción actúan con honor, patriotismo y valentía por un mejor país.

Proteger al pueblo

Destacó que hoy la Guardia Nacional (GN) cumple siete años de cuidar a nuestras familias, siete años de proteger al pueblo de Chiapas y México, señalando que han sido parte fundamental en el proceso de pacificación en cada una de las comunidades, colonias y municipios.

Puntualizó que gracias al liderazgo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y la coordinación permanente con fuerzas federales, estatales y municipales, Chiapas avanza en la ruta correcta. Porque hoy se respira y se siente la paz.