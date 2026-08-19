Con inversión histórica, ERA impulsa obra de agua potable

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha el Programa de Desinfección del Agua 2026, mediante el cual se fortalecen las acciones para garantizar la calidad del recurso y contribuir a la salud pública. En este marco, dio a conocer que durante este año el gobierno de la Nueva ERA invertirá mil 700 millones de pesos en infraestructura de agua potable para impulsar el saneamiento, cuidado y mejoramiento de los sistemas hídricos en las distintas regiones de Chiapas.

Durante el arranque del programa, donde entregó insumos a municipios, el mandatario señaló que se trabaja para llevar agua a todos los rincones de Chiapas, con especial atención a los pueblos históricamente olvidados, a fin de garantizar su derecho de acceso a este recurso. “Nuestro propósito es llevar agua potable a los municipios olvidados, tanto a las cabeceras como a las comunidades. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque queremos evaluar cómo recibimos a Chiapas y cómo lo vamos a entregar”.

Mezcalapa

Posteriormente, el gobernador se trasladó a la localidad de Raudales Malpaso, en el municipio de Mezcalapa, donde inauguró espacios en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, con una inversión de 2.8 millones de pesos; dio inicio a la reconstrucción del camino Chicoasén-Tecpatán-Malpaso, que representará un monto superior a 22.9 millones de pesos, y puso en marcha la ampliación del sistema de agua potable de la cabecera municipal, con una inversión de más de 23.8 millones de pesos. Asimismo, entregó apoyos agropecuarios y medicamentos para continuar el combate al gusano barrenador y fortalecer al sector del campo.

Al referirse al Programa de Desinfección del Agua 2026, el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó que proteger la calidad del agua significa también proteger la salud de Chiapas. Explicó que estas acciones tienen un impacto integral, pues además de favorecer a la población, contribuyen al bienestar de los animales y los ecosistemas. En ese sentido, llamó a hacer un uso responsable de este recurso.

Retos en saneamiento

El director general del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jorge Joaquín González Bezares, señaló que el programa forma parte de las acciones que la Federación y el Gobierno del Estado desarrollan de manera conjunta para atender los retos en materia de saneamiento y agua potable. Precisó que la Conagua destina alrededor de 400 millones de pesos a capacitación y al fortalecimiento de infraestructura en redes de agua, tanques, pozos, plantas de tratamiento y drenajes, entre otras acciones, en Chiapas.

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, dio cuenta de la labor que se realiza en esta zona para mitigar y reducir la infestación por gusano barrenador del ganado. A la par, explicó que, con el propósito de fortalecer la economía de las y los pequeños productores, se han abierto líneas de crédito para el sector agropecuario, con una tasa de interés anual de 5 por ciento, además de impulsar un programa de maquinaria y equipamiento.

La directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, Karina Montesinos Cárdenas, detalló que el Programa de Desinfección del Agua 2026 contempla una inversión de 5 millones 145 mil 400 pesos para la adquisición de 32 toneladas de hipoclorito de calcio e insumos, que serán distribuidos en 29 municipios. Explicó que estas acciones beneficiarán a 138 mil 992 habitantes y permitirán ampliar la cobertura a 122 localidades. En Mezcalapa, agregó, se fortalecerá la infraestructura de agua potable mediante la rehabilitación de ocho de los 12 tanques existentes, mientras que los cuatro restantes serán sustituidos por nuevas estructuras, además de realizar trabajos en las líneas de conducción y redes.

Obras

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos se inauguraron tres aulas, a las que se suman dos construidas por el Ayuntamiento. Añadió que se edificarán tres aulas más como parte de un nuevo compromiso, con la finalidad de sustituir espacios provisionales de madera y lámina por instalaciones dignas para las y los estudiantes.

El director de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, explicó que la reconstrucción del camino Chicoasén-Tecpatán-Malpaso contempla 6.20 kilómetros en tramos aislados, como parte del Programa Carreteras Vivas. Asimismo, dio a conocer que, mediante el Programa de Empleo Temporal, se efectuó la limpieza de alcantarillas y cunetas a lo largo de 98 kilómetros entre los municipios de Chicoasén, Copainalá, Tecpatán y Mezcalapa.

La alcaldesa de Montecristo de Guerrero, María Aurora Sántiz Sánchez, habló en representación de los municipios beneficiados con el Programa de Desinfección del Agua y valoró que esta acción permitirá atender necesidades de salud y abasto en las comunidades, además de hacer llegar el apoyo a las localidades que más lo requieren. Por su parte, el presidente municipal de Mezcalapa, José Tilo Alcudia Hernández, celebró que el municipio haya sido incluido en el proyecto, además de precisar que la ampliación del sistema de agua potable es una obra esperada por la población que ahora es una realidad.

Acompañaron al gobernador la directora general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Patricia Guadalupe Herrera Ascencio; la presidenta del Consejo Directivo y rectora del IAP Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho; la presidenta del DIF Municipal de Mezcalapa, Viridiana Guadalupe Solís Chanona; el director de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Reynol Enrique Cruz Roque; estudiantes, personal directivo, docente y administrativo; madres y padres de familia, entre otras personas invitadas.