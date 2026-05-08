Con jornadas de acopio impulsan el reciclaje

Del 17 al 31 de mayo, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realizará una nueva edición del “Chatarratrón”, campaña ambiental que busca reducir la contaminación por residuos electrónicos mediante centros de acopio instalados en parques, colonias e instituciones educativas.

La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, busca fomentar el reciclaje y evitar que aparatos electrónicos terminen contaminando calles, ríos o basureros clandestinos.

Además, invita a la ciudadanía a limpiar sus hogares y darle un destino responsable a equipos que ya no funcionan o se encuentran en desuso, como computadoras, televisores, impresoras, cables, routers, consolas de videojuegos, electrodomésticos y otros dispositivos tecnológicos.

El proyecto “Chatarratrón” inició en Tuxtla Gutiérrez en noviembre de 2024 con su primera edición.

Posteriormente se realizaron nuevas jornadas durante 2025, incluyendo una tercera edición en octubre de ese año, por lo que el programa suma ya varias campañas consecutivas de acopio electrónico en la capital chiapaneca.

Durante la campaña se recibirán CPU’s, teclados, monitores, mouses, laptops, pantallas, cargadores, tarjetas electrónicas, impresoras, escáneres, teléfonos, discos duros, lectores DVD, videojuegos, routers, módems, proyectores, reguladores de voltaje y electrodomésticos, entre otros artículos electrónicos.