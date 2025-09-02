Con las clases vuelve el caos en las horas pico

El tráfico intenso en horas pico, el transporte público lleno, autos en doble fila afuera de las escuelas, vuelve a ser parte del día a día en Tuxtla Gutiérrez con el inicio del ciclo escolar 2024-2025, este 1º de septiembre para miles de estudiantes del nivel básico.

Club de Leones

Todo eso se vivió en la escuela primaria Club de Leones, a donde el equipo de Cuarto Poder acudió. Ubicada sobre la 9.ª Norte y 1.ª Oriente, el caos vehicular, por al menos hora y media, se hizo presente. Papás y mamás haciendo fila desde las 7:30 de la mañana, a la espera de que sus hijos e hijas ingresaran a la escuela.

En auto, colectivo, caminando, las niñas y niños llegaban cargando sus enormes mochilas. Desde afuera se escuchaba una música alegre para recibirlos, junto a la botarga de la mascota oficial de la escuela, un león. Algunos papás y mamás se tomaban la selfie y grababan a sus pequeños al ingresar.

Cierre

A las ocho de la mañana en punto se cerraron las puertas. No faltó quienes por alguna razón llegaron tarde. Dos niñas y un niño se tuvieron que regresar a casa, junto a sus mamás; aunque hayan sido menos de cinco minutos de retraso y fuera el primer día, no hubo tolerancia para nadie. Después realizaron los honores a la bandera.

Es así que más de un millón 300 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria iniciaron su aprendizaje. También en otros subsistemas, como el Colegio de Bachilleres de Chiapas, las Preparatorias del Estado y otros se sumaron a las universidades que ya comenzaron sus clases.