“Con las infancias no”: Andrea Negrón

La diputada local Andrea Negrón, se pronunció este miércoles de manera contundente ante la polémica desatada en redes sociales contra el conocido influencer chiapaneco, Alonso Paxtor, quien ha sido señalado por la académica y activista Patricia Chandomí de realizar apología de la violencia contra las infancias a través de sus contenidos digitales.

En una entrevista concedida a medios de comunicación, la legisladora fue tajante al advertir que no se puede permitir ningún acto que atente contra la integridad física o emocional de los menores, sin importar el formato o el contexto en que se presente.

“Con las infancias no, no podemos normalizar ningún tipo de violencia, sea broma o chiste, porque justamente eso pasa. Vivimos en una sociedad donde hemos normalizado muchas situaciones y no podemos”, expresó Negrón.

Caso Sabanilla

La diputada aprovechó la ocasión para traer a colación un hecho reciente ocurrido en el municipio de Sabanilla, donde un caso de violencia contra menores fue minimizado días después, al ser calificado como una “broma” por algunos involucrados.

Para la legisladora, este antecedente es el reflejo más claro de la gravedad del problema.

El debate público estalló luego de que Patricia Chandomí, reconocida activista y académica especializada en derechos de la niñez, expusiera públicamente el contenido del influencer Alonso Paxtor, señalando que sus publicaciones fomentan una peligrosa naturalización de la violencia hacia niños y adolescentes. A raíz de estas acusaciones, usuarios de diversas plataformas han exigido tanto a las autoridades como a las redes sociales tomar cartas en el asunto.

Poder Legislativo

En ese sentido, Andrea Negrón refrendó el compromiso del Poder Legislativo con la protección de los sectores más vulnerables y aprovechó para manifestar su respaldo absoluto a la postura de la activista.

La diputada hizo un llamado a la sociedad a no restar importancia a este tipo de señalamientos, ya que, advirtió, la normalización de la violencia comienza precisamente cuando se disfrazan los agravios con el manto del humor o la ligereza.