Con marcha, católicos anuncian fiesta del pueblo

Católicos del pueblo creyente de las diversas comunidades de Teopisca, pertenecientes a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, realizaron una magna procesión este domingo por las calles de la ciudad, como anuncio de las actividades religiosas en honor a san Agustín obispo, cuyo día principal es el día 28 de este mes.

Mujeres, hombres y niños con flores en mano y entonando cantos religiosos, recorrieron las dos principales avenidas de la ciudad, hasta llegar al templo, acompañados de grupos de música autóctona.

Al final de la procesión que era encabezada con la imagen de san Agustín, patrono de la ciudad, y el sacerdote del templo, Fernando Cruz Jiménez, se realizó una misa para anunciar el inicio de las actividades religiosas.

Procesión

Las dos imágenes de este santo, fueron cargadas en hombros por los participantes en la marcha procesión.

Durante la celebración religiosa agradecieron a Dios por permitirles llegar a otro año más de vida para celebrar al santo patrono del pueblo. Pidieron “que sean abundantes sus cosechas y que haya paz en el municipio”.

El centro de la localidad fue adornado con flores para anunciar la fiesta del pueblo. De esta manera, la ciudad de Teopisca muestra sus mejores galas a locales y visitantes.